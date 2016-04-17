Кито, 17 апреля, 2016, 04:37 — ИА Регнум. Сегодня, 17 апреля, в Кито — столице Эквадора — были зафиксированы подземные толчки, в результате чего главный город страны частично остался без света, пишет Reuters со ссылкой на заявления очевидцев.

Дарья Антонова REGNUM Без света

Землетрясение началось в 23:58 по местному времени (в 2:58 по московскому). Геологическая служба США определила магнитуду землетрясения в 7,8 баллов. Эпицентр находится в 28 километрах от населенного пункта Муисне.

Очаг подземных толчков — на глубине в 20,2 километра. Несмотря на сильное землетрясение, пока угроз о цунами не было данных. Информации о разрушениях и пострадавших пока тоже нет.