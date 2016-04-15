Москва, 16 апреля, 2016, 02:01 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Эмхамед Хаддад — член Национального секретариата Фронта ПОЛИСАРИО, член постоянного бюро Национального Секретариата Фронта, глава Комитета международных отношений Фронта, координатор Фронта ПОЛИСАРИО при Миссии Организации объединенных наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) и постоянный член делегации по переговорам:Сегодня [12 апреля] мы присутствовали на подписании договора о сотрудничестве между ИА REGNUM и Сахарским агентством новостей SPS (RASD). Разумеется, это открывает новые перспективы для тех граждан нашей страны, которые говорят на русском языке. Мы рады тому, что в нашем агентстве появился раздел на русском языке. Россия — влиятельная страна, постоянный член Совета Безопасности ООН, имеет богатую культуру, благоприятно влияет на устойчивость и глобальную безопасность.

Модест Колеров — главный редактор ИА REGNUM: Расскажите немного о положении дел с признанием независимости САДР и какие сейчас задачи решает САДР?

Эмхамед Хаддад: Начнем с того, что Западная Сахара оккупирована армией Марокко. Это естественным образом противоречит международному праву, принципам Африканского союза и гуманитарным устоям человечества. Наш народ страдает от несправедливости и оккупации. Его борьба основана на законности и справедливости. Соответствует канонам международного права, утвержденным в Гааге в 1975 году. С 1963 года ООН подтверждает право САДР на независимость и самоопределение.

Подтверждением тому служит выигрыш САДР в суде Европейского союза, который осудил сотрудничество между королевством Марокко и ЕС в области сельского хозяйства. Тем не менее, несмотря на оккупацию наших земель, мы готовы продолжить нашу борьбу против иноземных захватчиков.

Напомним, что Западная Сахара имеет не только стратегическое значение, но и обладает колоссальными запасами природных ресурсов. Речь идет о богатствах, расположенных на побережье Атлантического океана, месторождениях фосфорита, которые находятся на поверхности Земли. Есть месторождения природного газа и нефти, обнаружены крупные запасы железа, урана и драгоценных металлов. Потенциал Западной Сахары еще слабо изучен.

За минувшие 40 лет народ Западной Сахары построил свою государственность в тяжелейших условиях, доказал миру свою готовность в освоении освобожденных территорий и заботу о лагерях для беженцев. В настоящее время посольства САДР расположены в разных странах мира, а сама республика является членом Африканского союза.

Модест Колеров: В последнее время Вы чувствуете больше поддержки со стороны ООН и России или меньше?

Эмхамед Хаддад: Совет Безопасности ООН занял твердую позицию по западносахарскому вопросу, в том числе и благодаря Россия, которая подобно Советскому Союзу по-прежнему олицетворяет собой символ свободы во всем мире. Позиция Москвы всегда была на стороне деколонизации, освободившихся стран, на стороне справедливости и мира. И с нынешней политикой России многим приходится считаться. Москва выступает за сохранение мира и справедливости, о чем свидетельствует ее политика на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что подобная российская политика найдет свое продолжение и в регионе Магриба, где народ Западной Сахары страдает от оккупации и несправедливости. Это противоречит международному праву и позиции Совбеза ООН, в том числе и России. Забвение резолюций ООН не идет на пользу международной организации.

В завершении отмечу, что офицеры из России уже 25 лет проходят службу в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Спасибо им большое за это участие. Несмотря на то, что в настоящее время процесс урегулирования сахарского конфликта затруднен, мы уверены: Россия — единственная страна, которая может сыграть позитивную роль в регионе Магриба.