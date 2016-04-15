Токио, 16 апреля, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Власти Японии приняли решение снятии угрозы цунами, которая была объявлена после нового землетрясения на острове Кюсю, передаёт телеканал NHK.

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По последним данным, в результате новых подземных толчков пострадали не менее 100 человек. В районе острова Кюсю прервано железнодорожное сообщение. На работе АЭС «Сэндай», по заявлению властей, землетрясение не отразилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Кумамото 15 апреля произошло второе за два дня землетрясение. Зафиксировано несколько подземных толчков. Самый мощный из них имел магнитуду 7,1. После этого была объявлена угроза цунами.

Напомним, что днём ранее в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого погибли девять человек, более тысячи пострадали. Состояние 50 пострадавших оценивается как тяжелое.