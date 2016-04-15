Москва, 16 апреля, 2016, 00:42 — ИА Регнум. Сотрудники московской полиция задержали гражданина Конго, угрожавшего поджечь себя в центре города в том случае, если ему будет отказано в предоставлении временного убежища. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин стоит с канистрой бензина в руках в Староконюшенном переулке. Как выяснилось, гражданин Республики Конго, временно проживающий Таганроге, подавал документы для получения временного убежища, и в случае отказа готов был совершить акт самосожжения», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что иностранец был задержан для проведения дальнейшего разбирательства, а позднее отправлен в психиатрическую Больницу №3 имени В. Гиляровского.