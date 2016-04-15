Лима, 15 апреля, 2016, 23:08 — ИА Регнум. 5 июня 2016 года в Перу пройдет второй тур президентских выборов. В борьбу вступят фаворит президентской гонки Кейко Фухимори и другой неолиберальный политик Педро Пабло Кучински. Проигравшая первый тур президентских выборов представитель левых сил Вероника Мендоса уверена, что приход к власти Кейко Фухимори — «самый худший вариант для Перу». Она отметила, что соратники Кейко Фухимори ведут себя все более агрессивно и наступательно. В частности, они уже начали требовать освобождения из тюрьмы экс-президента Перу, отца Кейко Фухимори — Альберто Фухимори, который был осужден за коррупцию и преступления против человечности. В то же время, она полагает, что есть шанс наладить сотрудничество левых сил с Педро Пабло Кучински, комментирует Prensa Latina.

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В свою очередь, Педро Пабло Кучински заявил, что был бы рад встретиться с Вероникой Мендоса, чтобы обсудить сотрудничество, но «не в спешке». Однако, подчеркнул, что о союзе пока говорить преждевременно, речь идет только об обмене мнениями, комментирует Diario Correo.

Как отмечает El Universo, победа Кейко Фухимори во втором туре президентских выборов не гарантирована. Над ней висит тень «наследства» ее отца, который отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные деяния, совершенные в период его президентства. В то же время, выборы 10 апреля показали, что левые, с которыми жестоко расправлялся отец Кейко Фухимори, возрождаются. Хотя, Вероника Мендоса потерпела поражение, все же, она получила третье место, потеснив других кандидатов, писало ранее ИА REGNUM.