Додома, 15 апреля, 2016, 21:35 — ИА Регнум. По результатам опроса, проведенного Национальным бюро статистики, 71% танзанийцев предпочитает плодотворной работе безмятежный отдых, сообщает газета Mwananchi.

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Исследование показало, что жители тратят много времени на покой, сон и развлечения. В то время как их лидер призывает активно трудиться и развивать экономику.

Исследование было проведено после того, как президент Танзании Джон Магуфули запретил в рабочее время играть в популярную среди населения игру — бильярд. Он сказал, что надеется «слышать от молодых людей, что они хотят работать, а не что им приходится работать».

Джениста Мхагама — глава основного министерства (по вопросам политики, координации, труда и занятости молодежи и людей с ограниченными возможностями) заявил, что это позор для Бюро и страны.

Учитывая ситуацию, он сказал, что будет трудно достичь роста экономической производительности, поскольку темпы развития требуют рабочей силы.

Он не предложил танзанийцам никакого другого способа борьбы с бедностью, кроме как пересмотр своего графика и правильного использования времени.

«Только 29% времени тратится ими на работу — это позор», — высказал свое удивление Мхагама.

Директор Бюро Альбина Чува сказала, что правильное использование рабочего времени является одной из основных проблем, которую необходимо решить в срочном порядке.

Представляя свой доклад, координатор исследования Рус Минжа сказал, что из 22,3 млн. работоспособных танзанийцев 2,3 млн. не хотят работать. Он сказал, что показатель увеличился на 3,5% с 2006 года.

Тем не менее, он подчеркнул, что 17,9% жителей долгое время искали работу, но столкнулись с известной проблемой безработицы в Танзании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблема безработицы — одна из самых сложных в Танзании. На данный момент больше всего надежд на решение вопроса возлагается на проект строительства нефтепровода из Уганды, который должен обеспечить 1500 рабочих мест.

Нефтепровод из Уганды в Танзанию обеспечит 1500 рабочих мест.