Москва, 15 апреля, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Новый экологический сбор для производителей и импортеров, которые не обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров, не окажет значительного влияния на темпы инфляции и положение предприятий, но эффективное использование государством полученных таким образом средств остается под сомнением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил генеральный директор группы компаний «Эко-система» Андрей Якимчук, комментируя вопрос об экологии, заданный в ходе «прямой линии» президенту.

Мусорная свалка

«Понятно, что все эти затраты будут переложены производителями на конечного потребителя. В какой-то степени инфляцию это, пожалуй, подстегнет, хотя говорить о значительном и тем более взрывном росте цен в результате введения нового сбора нельзя», — заявил Якимчук.

«При этом не надо забывать, что введение этого сбора позволит собирать деньги не только с отечественных производителей, но и с импортируемой продукции, у производителей которых соответствующие расходы в себестоимость уже заложены», — отметил он, добавив, что именно такая продукция, скорее всего, обеспечит большую часть поступлений от экологического сбора.

Таким образом, сама по себе инициатива позитивна, более того, аналогичная система работает в большинстве развитых стран. «Это нормальная мировая практика. До сих Россия была одной из немногих стран, которая эти средства не собирала по причине отсутствия соответствующего механизма», — заметил предприниматель.

Что же касается использования полученных средств, то выдвигать однозначные оценки на данном этапе затруднительно, считает Якимчук: «Для отраслей хуже не будет, но деньги наверняка будут использованы в той или иной степени неэффективности».

Инициатива по вводу налогового сбора имеет давнюю историю и долгое время не могла быть введена, напомнил предприниматель. Это тем более способствует скептическому отношению к тому, как распорядится государство полученными средствами.

«Долгое время сбор никак не могли ввести, всё делается странно и без особой последовательности. То, что государство выполняет определенные обязательства с опозданием на 8 лет — тоже неплохо. Лучше, чем ничего. Но говорить об эффективности правительственных решений здесь можно крайне условно», — заметил Якимчук.

Напомним, что 14 апреля во время «прямой линии» Владимир Путин заявил, что в РФ давно назрела проблема переработки твердых бытовых отходов. Несмотря на то, что закон был принят в конце 2014 года, для того, чтобы не нагружать слишком сильно производителей, экологический сбор был решено начать взимать с 2017 года, указал президент.

Как указал Путин, предполагается три варианта решения проблемы переработки отходов. Во-первых, те, кто производят мусор, могут сами строить заводы по их переработке. Во-вторых, будут существовать специальные операторы, с которыми группа предприятий может заключить договор по переработке отходов. Наконец, допускается также строительство перерабатывающих заводов на государственные деньги — это будет касаться утилизации технологически особо сложного мусора.