Санкт-Петербург, 15 апреля, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Среди депутатов Госдумы от Санкт-Петербурга именно члены «Единой России» показали самую солидную динамику в области личных финансов в 2015 году. Это следует из опубликованных на сайте Госдумы деклараций о доходах и имуществе депутатов, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Рембрандт Ван Рейн. Богач из притчи

Предприниматель Владислав Резник все еще остается миллионером, но его доход в прошлом году сократился в пять раз по сравнению с 2014 годом и составив около 73 млн рублей. Он безвозмездно пользуется домом в 1,5 тыс. кв. метров, обладая собственной усадьбой в 2,8 тыс. кв. метров, а также нежилыми помещениями, 16 сельхозплантациями и еще участком под индивидуальное жилищное строительство площадью в 22,5 тыс. кв. метров. Резнику принадлежат 12 легковых машин, 6 грузовиков, снегоход, вездеходы и прочая техника.

В прошлогоднем документе также указывалась солидная собственность его супруги, включая сельскохозяйственные земли, фермерские дома и 230-метровую квартиру в США, но в последней декларации нет никакого упоминания супруги. Кстати, по сообщениям СМИ, Владислава Резника вместе с женой Дианой Гиндин не далее как 12 марта объявили в международный розыск в Испании, где российского парламентария подозревают в причастности к преступной группировке и отмыванию денег.

Единоросса Сергея Вострецова тоже можно считать одним из рекордсменов: он поднял свой доход почти в 2,5 раза. В прошлом году он не дотянул до 2 млн, зато в 2015 году заработал почти 4,85 млн рублей. Никакое имущество Вострецов не продавал. Он все еще владеет автомобилями Honda CR-V и Volvo XC90, имеет почти 2 тыс. кв. метров земли и четыре квартиры, две из которых расположены в Болгарии. Кроме того, единоросс продолжает пользоваться строящимся домом в 300 кв. метров и снимает почти 130-метровую «депутатскую» квартиру.

Единоросс Юрий Петров за прошлый год получил почти 7 млн рублей, что на 1,5 млн рублей больше результата 2014 года. При этом он еще и приобрел нежилое здание в 444 кв. метра и 336 кв. метров земли в дополнение к уже имевшимся квартире и гаражу. Его супруга все еще является солидной землевладелицей: участок более чем в 2 тыс. кв. метров, гостевой дом, две квартиры, гараж и жилой дом с двумя пристройками. Перемещается она по этой территории на BMW X3, супруг же плавает на лодке Н.М.Л. KOLIBRI и ездит на Mercedes-Benz 550. На срок полномочий депутата Петров снял дачу в 318 кв. метров.

Еще одной владелицей зарубежной недвижимости оказалась Оксана Дмитриева, которая не так давно покинула «Справедливую Россию» и основала «Партию профессионалов». Точнее, домиком в Греции обладает ее супруг. Самой Дмитриевой принадлежат две квартиры в России. Ее доход по сравнению с 2014 годом вырос почти на 1,5 млн, а у ее мужа — почти на 2 млн рублей. Оксана Дмитриева заработала в прошлом году более 5,8 млн, супруг — более 6,1 млн рублей.

Бывший соратник Дмитриевой, лидер «эсеров» Сергей Миронов тоже увеличил доходы — с 3,8 млн до 4,7 млн рублей за год. Он остается владельцем мотовездехода и прицепа, в то время как его жене принадлежат две машины BMW 530d xDrive и Porsche Panamera 4S. Сергей Миронов продал квартиру в 32 кв. метра, продолжая пользоваться 120-метровыми апартаментами безвозмездно.

Аналогичную финансовую динамику показал другой «эсер», Олег Нилов. Его доход вырос с 3,8 до 4,7 млн рублей. Свой автопарк чета Ниловых не пополнила. Им принадлежат Volkswagen 2H Amarok, Infiniti G 25, Нива Шевроле, автоприцеп и снегоход Bombardier. Объем недвижимости, с которой так или иначе связан депутат, тоже не пострадал: это два участка общей площадью в 5 тыс. кв. метров и два жилых дома, кроме того, он арендует еще один участок в 1,2 тыс. кв. метров, снимает «депутатскую» квартиру в 120 кв. метров и имеет в безвозмездном пользовании еще одни апартаменты.

«Эсер» Наталья Петухова улучшила показатели собственного дохода почти на 1 млн, заработав в 2015 году почти 5,4 млн рублей. Ей все еще принадлежат две квартиры общей площадью около 100 кв. метров, и она все еще снимает третью, «депутатскую», которая, кстати, значительно уступает «депутатской» квартире, например, единоросса Вострецова и занимает всего 86 кв. метров.

Коммунист Жорес Алферов за год заработал почти 18,4 млн рублей, что более чем на 1,5 млн больше его прошлогоднего показателя. Собственности ни у него, ни у его супруги не прибавилось. Академику по-прежнему принадлежат 100-метровая квартира, жилой дом в 165 кв. метров, два земельных участка — в 8 тыс. и в 5 тыс. кв. метров, а также гараж. Алферов пользуется госквартирой в 108 кв. метров и ездит на Volvo.

Член фракции ЛДПР Дмитрий Волчек увеличил доход примерно на 700 тыс. и довел его до 4,7 млн рублей. За год машину он так и не купил, зато приобрел апартаменты площадью более чем 180 кв. метров. Старую 80-метровую квартиру Волчек оставил за собой. Он продолжает пользоваться еще двумя квартирами: одна занимает 233 кв. метра и передана безвозмездно, 200-метровая же снята на срок полномочий депутата.

Член ЛДПР Александр Смирнов заработал в прошлом году почти 5 млн рублей, что менее чем на 700 тыс. рублей превышает его доход 2014 года. Ему принадлежит та же самая квартира в 95 кв. метров, помимо «депутатской», которую он снимает на срок полномочий. Ездит Александр Смирнов на двух мотоциклах — Harley-Davidson FXSTSSE3 и Agusta brutale, а также автомобиле Mercedes-Benz 300SE и грузовике Toyota Tundra.

Зато коммунист Святослав Сокол владеет только легковым авторицепом. Его доход тоже достиг почти 5 млн, прибавив около 900 тыс. рублей. На самого народного избранника зарегистрирована лишь 80-метровая квартира. Его супруге же принадлежит земельный участок почти в 2,6 тыс. кв. метров, еще две квартиры и жилой дом площадью более 190 кв. метров. Кроме того, она безозмездно пользуется гаражом и баней.