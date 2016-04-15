Ялта, Крым, 15 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. На территории Крымского полуострова необходимо создать «зону повышенной комфортности» для инвесторов, изменив прежние стандарты и подходы к закону о свободной экономической зоне (СЭЗ). С такой инициативой на Ялтинском международном экономическом форуме 15 апреля выступил губернатор Севастополя Сергей Меняйло, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лев Лагорио. Крымский пейзаж. 1891

«Нужна не просто СЭЗ, а «зона повышенной комфортности» для любого законного бизнеса. Нужны дополнительные льготы и преференции для привлечения как инвесторов и капитала», — сказал он.

Он подчеркнул, что закон о СЭЗ дал определенные результаты, но итоги работы показали, что пора изменить прежние стандарты и подходы, которые были разработаны для упорядочения и упрощения работы СЭЗ, теперь их стоит «сделать более гибкими и продуманными».

Он предложил «вспомнить» о капитале, который в результате закона о легализации зарубежного капитала находится в иностранных юрисдикциях.

«Этот капитал необходимо максимально вовлечь в развитие экономики. Но для этого нужно создать такие условия, чтобы показать, что в наших условиях деньги будут работать эффективно», — считает губернатор.

По словам Меняйло, в зонах с особой юрисдикцией концентрируется около 255 млрд долларов в год. «Я думаю, не плохо было бы, если бы часть этих средств поступала и работала в нашей СЭЗ», — предположил глава Севастополя.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя объявил 2016 год — годом инвестора.