Москва, 15 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Законопроект о государственной социальной помощи лицам, находящимся за чертой бедности внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля. Законопроектом предусматривается оказание государственной социальной помощи лицам, оказавшимся за чертой бедности в условиях экономического кризиса.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Органам власти необходимо официально, законодательно признать, что в стране существует бедность, что страна переживает кризис. И определить меры по преодолению этих негативных явлений», — считают депутаты.

Законопроект вводит определение лиц, находящихся за чертой бедности — это лица, доход которых (среднедушевой доход в семье которых, если у них нет собственного дохода) ниже установленной величины прожиточного минимума, умноженной на коэффициент 1,3, который позволяет приблизить доход малоимущих граждан в среднем к 12,5 тыс. рублей в месяц, что улучшает их материальное положение.

Размер ежемесячной социальной выплаты рассчитывается как разница между среднемесячным доходом лица (среднемесячным среднедушевым доходом в его семье, если лицо не имеет самостоятельного дохода) за три месяца, предшествующие месяцу назначения указанной выплаты, и величиной прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы в субъекте РФ, в котором данное лицо постоянно проживает. При этом установленный размер прожиточного минимума умножается на указанный выше коэффициент 1,3.

Ежемесячная социальная выплата производится в форме безналичного перечисления средств на специальный социальный счет лица, которому она назначена. Расходование средств, перечисляемых в качестве ежемесячной социальной выплаты, осуществляется с помощью электронной расчетной карты. Порядок выпуска и обращения карт устанавливается правительством РФ.

Средства ежемесячной социальной выплаты могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг, состав и перечни которых определяются правительством, а также на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

По предварительным расчетам депутатов, для осуществления предусмотренных законопроектом мер государственной социальной помощи оказавшимся за чертой бедности ежемесячно необходимы средства в сумме не превышающей 156 млрд рублей. (расчет делался исходя из величины прожиточного минимума 9673 рубля, при его изменении необходимо произвести перерасчет). Всего в 2016 году на реализацию законопроекта потребуется максимум 1,56 трлн рублей, подсчитали авторы.