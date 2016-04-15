Москва, 15 апреля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Опубликован официальный трейлер «Защитников», фантастического фильма о советских супергероях от кинокомпании Enjoy Movies. Ролик был обнародован сегодня, 15 апреля. Российская премьера фильма назначена на 23 февраля 2017 года.

Цитата из к/ф «Защитники». реж Сарик Андреасян. 2016. Россия Битва

В центре сюжета картины — четвёрка советских бойцов, обладающих суперспособностями. Арсус (Антон Пампушный) — человек-зверь, в нужный момент принимающий обличье огромного медведя; Хана (Санжара Мадиева) называют человек-ветер, Лер (Себастьян Сисак-Григорян) — человек-земля, способный управлять камнями и почвами; Ксения (Алина Ланина) — ловкая и выносливая человек-вода. Отряд был создан во времена холодной войны. Долгие годы герои скрывали свой облик, но в тяжелое для страны время они решаются показать своё лицо.

Режиссёрское кресло занял Сарик Андреасян, продюсер «Голосов большой страны» 2016 и создатель фильма «Мамы» 2012. В настоящее время Андреасян завершил съёмки другого своего фильма «Землетрясение», основанного на реальных событиях, произошедших в Армении в 1988 году.

На «Защитников» режиссёр возлагает особые надежды. Предполагается, что в случае успеха фильма будет создана целая франшиза, куда в дальнейшем будут добавлять новых супергероев. Несомненно, верят в успех «Защитников» и в Министерстве культуры. Фильм вошёл в число проектов, которым в 2015 году была оказана государственная помощь. Общий бюджет проекта составил 380 миллионов рублей.

Фильм стал первой российской картиной о супергероях. «Защитники» имеют явные аналогии с американскими комиксами о Лиге Справедливости и Мстителях.