Москва, 15 апреля, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, режиссер Станислав Говорухин за 2015 год заработал 15 399 263 руб. Как передает корреспондент ИА REGNUM, именно эту сумму он задекларировал согласно данным, опубликованным на сайте Госдумы.

Цитата из к/ф «Кащей Бессмертный. 1944. СССР

Отметим, что по сравнению с 2014 годом, доходы Говорухина выросли почти на 4 млн руб.

Доход его супруги в 2015 году составил немногим более4,5 млн рублей. Кроме того, она владеет земельным участком площадью 1000 кв. метров, жилым домом (207 кв. м) и квартирой (146,7 кв. м).

Супруги также являются владельцами трех автомобилей — Мерседес-бенц E300 и Мерседес-бенц E500 у Станислава Говорухина и Фольксваген гольф у его супруги.