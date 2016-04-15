Москва, 15 апреля, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Для юрлиц-страховых компаний вводятся административные штрафы за отказ заключать с гражданами договор ОСАГО и навязывание дополнительных услуг при заключении такого договора. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

prostrahovanie24.ru ОСАГО

Сейчас за данное правонарушение предусмотрен только административный штраф для должностных лиц в размере 50 тыс рублей. Один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по экономполитике Виктор Климов («Единая Россия») отметил, что такие санкции недостаточны. «Даже когда удалось доказать факт навязывания услуги, наказать должностное лицо проблематично, потому что оказывается, что нарушение допустил рядовой сотрудник, а страховая компания никакой ответственности не несет», — подчеркнул он.

Климов привел данные об огромном количестве жалоб граждан на страховщиков в связи с ОСАГО. «В IV квартале 2014 года — I квартале 2015 года в службу по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России пришло около 16 тысяч жалоб от граждан на страховые компании. Три четверти всех жалоб на страховщиков связаны с ОСАГО», — рассказал он.

В связи с этим законопроект распространяет ответственность по статье КоАП «Необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования» на юрлиц, установив для них штрафы в размере от 100 тыс до 500 тыс рублей, и на физлиц, устанавливая для них ответственность в размере 5 тыс рублей.