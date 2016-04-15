Москва, 15 апреля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Лидером по доходам среди министров в 2015 году согласно обнародованным 15 апреля декларациям о доходах, стал министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. Сумма составила более 455 млн рублей.

Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963 Три толстяка

Таким образом, Абызов повысил уровень своего дохода почти в два раза: ещё в 2014 году в его декларации фигурировала сумма дохода в размере 222 млн рублей. При этом супруга Абызова за 2015 год заработала лишь 678 тысяч рублей, однако в её собственности имеются земельные участки и дома в России, дом в Великобритании, а также арендованные помещения в Италии и квартира в Англии.

Вторым в списке самых богатых министров стал вице-премьер Юрий Трутнев. За 2015 год, согласно декларации, его доход составил более 153,8 миллиона рублей. Третью строчку занял глава Минпромторга Денис Мантуров. За 2015 год его доход составил почти 144,7 млн рублей.

Таким образом, доходы этих двух чиновников почти не изменились, а их присутствие в первой «тройке» объясняется резким падением показателей вице-премьера Александра Хлопонина, чьи доходы упали в 4,5 раза: с 280,6 млн рублей в 2014 году до 60,7 млн рублей в 2015 году.