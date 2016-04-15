Москва, 15 апреля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В 2015 году президент РФ Владимир Путин заработал 8,891 миллиона рублей. Об этом свидетельствует декларация президента, обнародованная 15 апреля пресс-службой Кремля.

ИА REGNUM Заработок Путина

При этом сумма, заработанная Путиным за 2014 год, составляет 7,654 миллиона рублей. Ещё годом ранее, в 2013 году, доход российского лидера составил 3,6 миллиона рублей.

Согласно документу, в собственности главы государства находятся земельный участок, квартира, гараж, а в пользовании — квартира и гаражное место. Что касается движимого имущества, то во владении президента находятся автомобили ГАЗ М-21, ГАЗ М-21-Р, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».

Также в собственности президента находятся земельный участок площадью 15 соток, квартира — 77 квадратных метра и гараж — 18 квадратных метров. В пользовании у Путина — квартира площадью 153 квадратных метра и гаражное место — 18 квадратных метров.

Отметим, что в 2015 году президент РФ принял решение об урезании себе зарплаты на 10%. Аналогичные сокращения зарплат коснулись и ряда ведомств.