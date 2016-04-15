Ростов-на-Дону, 15 апреля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к производству непотопляемого катера «Риф», аналогов которому в России нет. Такое заявление сделал гендиректор судостроительно-судоремонтного завода «Риф» Петр Минаев. По его словам, суда изготовлены из высокопрочного полиэтилена. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 15 апреля.

rostov-gorod.ru Катера завода «Риф»

Катера этой модели пользовались успехом на выставке «День инноваций Министерства обороны», которая состоялась в донской столице осенью 2015 года. В частности, экспертов заинтересовал инновационный материал, из которого были изготовлены образцы катера. Особое внимание было обращено на то, что он не подвержен коррозии, обладает противообрастающими свойствами и не требует окраски.

«Этот материал создает систему 100% непотопляемости судна даже при значительных повреждениях и в экстремальных погодных условиях, когда катера других типов теряют живучесть. Он гибкий и пластичный, не подвержен коррозии и не требует ежесезонной покраски, не выгорает на солнце, что значительно снижает эксплуатационные расходы судовладельца», — отметил Петр Минаев.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, на производство одного катера уходит два месяца. На сегодняшний день выпущено три речных судна, к выпуску готовится еще один. Получается, что до конца года с завода могут выпустить еще четыре непотопляемых катера.

Суда могут эксплуатироваться в качестве речного такси, что актуально в преддверии ЧМ-2018, то есть осуществлять подвоз гостей мундиаля к стадиону. На заводе отметили, что если судоходные компании заинтересуются катерами, то предприятие готово им предоставить необходимое количество судов. Кроме того, «Риф» может использоваться для береговой охраны.