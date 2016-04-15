Москва, 15 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Минстрой решил пока отказаться от идеи лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев, член экспертного совета Минстроя России по совершенствованию закона «О погребении и похоронном деле» Павел Уланов.

Цитата из к/ф «Тряпичный союз». реж Михаил Местецкий. 2015. Россия Ритуальные услуги

«Сейчас идет переработка законопроекта, он будет скоро опубликован и направлен на согласование. Всё-таки, посовещавшись с министерствами и профессиональным сообществом, пришли к выводу, что лицензирование — не самый эффективный инструмент. Поэтому пока от этой идеи решили отказаться», — заявил Уланов.

«Лицензировать или нет — всегда был вопрос открытый. На данном этапе пришли к выводу, что это не решит ключевых проблем рынка. Сейчас рассматриваются другие альтернативные варианты — в частности, синтез различных форм, предполагающий бланки строгой отчетности, обязательное образование, обязательные допуски по системе включения предприятия в реестр, которые предполагают определенные требования», — отметил он.

Такая форма даст больший эффект в силу коррупционных рисков, которые предполагает система лицензирования, подчеркнул Уланов: «Таким образом и профсообщество будет задействовано, а лицензирование в чистом виде отдается комиссиям чиновников. И при том уровне коррумпированности, который сейчас существует, это, грубо говоря, просто превратится в торговлю лицензиями».

Член экспертного совета Минстроя также подтвердил, что вопрос повторного использования земель действующих кладбищ стоит в повестке дня: «Пришли к выводу, что если установить четкие сроки и критерии, по которым места захоронений будут признаваться брошенными, то по истечении нескольких лет их можно использовать на общих основаниях».

Для этого можно установить кладбищенский период, использовать вещества различные, которые ускоряют минерализацию, но останки уже, естественно, никто трогать не будет», — добавил он.

В свою очередь, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев Владимир Родькин также высказал сомнения в эффективности механизма лицензирования.

«Конечно, мы пока не знаем, как будет выглядеть итоговая редакция законопроекта. И эффект от введения лицензирования будет зависеть от того, в какой форме оно будет вводиться. Если бы оно было очень жесткое, то, наверное, часть недобросовестных участников рынка отсеялась бы. Но в целом поток тех, кто захочет пройти на рынок, едва ли остановится», — подчеркнул он.

Родькин также отметил, что Минстрой рассматривал выдачу нескольких видов лицензий: на транспортные услуги, на сопровождение похорон и так далее, добавив, что, если лицензирование будет введено, на малые населенные пункты оно в любом случае не распространится. При этом «планку, скорее всего, поднимут Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, там где людей много, много компаний — вот там могло бы работать серьезно», — подчеркнул Родькин.

Ранее 15 апреля «КоммерсантЪ» сообщил, что Минстрой завершил работу над законопроектом, которая растянулась почти на два года. Согласно данным издания, в направленной в правительство версии законопроекта предусматривается лицензирование деятельности по оказанию ритуальных услуг. При этом статья допускает создание частных кладбищ.

Хотя о повторном использовании земли функционирующих кладбищ в документе ничего сказано не было, позже замминистра строительства Андрей Чибис заявил изданию, что этот вопрос с повестки не снят, и вопрос могут вновь поднять, когда законопроект дойдет до второго чтения в Госдуме.

Путем лицензирования ритуальных услуг власти рассчитывают сделать отрасль более понятной и прозрачной, а также избавиться от «серых агентов», которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и предлагают услуги в три раза дороже, чем госпредприятия.

Однако ранее против введения лицензирования в отрасли уже высказывались ФАС РФ и Национальный антикоррупционный комитет, которые отстаивают свой вариант законопроекта, предусматривающий введение саморегулирования рынка ритуальных услуг.