Берн, 15 апреля, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В пятницу, 15 апреля, в швейцарском городе Ньон в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка полуфинальных пар Лиги Европы. По ее итогам определились оставшиеся пары на этой стадии турнира.

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Так, действующий победитель турнира испанская «Севилья» встретится с украинским клубом «Шахтёр», а во втором противостоянии сыграют английский «Ливерпуль» и испанский клуб «Вильярреал».

Известно, что первые полуфинальные встречи состоятся 28 апреля, ответные — 5 мая.

Лига Европы. ½ финала

«Вильярреал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия)

«Шахтер» (Украина) — «Севилья» (Испания).

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