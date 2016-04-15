Москва, 15 апреля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В двух крупных московских библиотеках назначено новое руководство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры столицы. Так, новых глав обрели Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова и Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева.

Книжный червь (фрагмент). Карл Шпицвег. 1850

«Библиотекой искусств имени А.П. Боголюбова с сегодняшнего дня будет руководить Владимир Семёнов, а бывший директор боголюбовки Ромуальд Крылов-Иодко теперь у руля библиотеки-читальни им. И.С.Тургенева», —заявили в департаменте.

В ведомстве отметили, что на пост директора библиотеки искусств Семенова рекомендовал сам Крылов-Иодко.

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов выразил благодарность предыдущему директору тургеневки Александре Вахрушевой, отметив удовлетворительные результаты ее работы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы проводят реформу библиотечной системы. Так с 23 апреля установлен новый график работы: те библиотеки, которые находятся в пределах третьего транспортного кольца (ТТК), будут работать со вторника по субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00, а те, которые находятся за пределами ТТК, будут работать с 12:00 до 22:00 со вторника по субботу, в воскресенье с 12:00 до 20:00. Выходной для библиотекарей будет в понедельник.

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Кроме того, будет сокращен книжный фонд. Списанные книги планируется бесплатно раздать желающим через «буккроссинг».

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