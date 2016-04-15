Астана, 15 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за год сократилась более чем на треть, сообщил сегодня, 15 апреля, Комитет по статистике Министерства национальной экономики республики.

«В январе-феврале 2016 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила — 1 609,0 млн долларов США (около 106,9 млрд рублей), что на 34,1% меньше, чем в январе-феврале 2015 года, в том числе экспорт — 508,6 млн долларов США (33,8 млрд рублей), уменьшился на 24,0%; импорт — 1 100,4 млн долларов США (73,2 млрд рублей), меньше на 37,9%», — говорится в сообщении.

Комитет уточняет, что в структуре казахстанского экспорта преобладают минеральные продукты (35,3% к общему объему экспорта в страны ЕАЭС), продукция химической промышленности (22,9%), металлы и изделия из них (19,4%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (10,9%).

В свою очередь из стран ЕАЭС страна в большей степени завозит машины и оборудование (25,3% к общему объему импорта из стран ЕАЭС), минеральные продукты (18,8%), продукцию химической промышленности (16,9%), продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары (14,6%), металлы и изделия из них (10,7%).

Добавим, что текущее сокращение товарооборота в ЕАЭС — продолжение ранее наметившейся тенденции. Ее причинами в марте 2015 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе трехсторонней встречи президентов Казахстана, России и Белоруссии назвал мировой экономический кризис и снижение цен на энергоносители.