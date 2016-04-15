Вашингтон, 15 апреля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри, назвав маневры российских бомбардировщиков Су-24 безрассудным, опасным и провокационным поведением, заявил, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» в ответ мог открыть огонь на поражение, сообщает Associated Press.

navy.mil Эсминец США «Дональд Кук»

Шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, комментируя заявление Джона Керри, отметил, что военная техника США находится отнюдь не в отличном состоянии, что не позволяет приводить ее всегда в полную боевую готовность, в связи с чем и связана реакция США:

«Госсекретарь Джон Керри прав, говоря о том, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» мог открыть огонь на поражение по российским бомбардировщикам Су-24. Только эта правота носит чисто теоретический характер. Точно так же можно сказать, что и наши бомбардировщики могли уничтожить эсминец. Только какой смысл в том, чтобы после драки махать кулаками?

Наши пролетели, американцы в очередной раз обделались. Не надо этого бояться. Попробовали бы привести свои системы в боевую готовность — снова бы получили черноморский прецедент, когда все боевые части «Дональда Кука» отказали. Поэтому понятно, что ВМФ США сделал правильные выводы из черноморского урока и решил второй раз не позориться. Потому что второй раз оказаться в еще более глубокой луже было бы уже совсем позорно».

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Марина Захарова оценила заявление Джона Керри как очередной ход в информационной войне, в которой США не упускают ни одной возможности сформировать негативный образ России, что, в конечном счете, способствует увеличению военного бюджета США:

«Других комментариев от госсекретаря США Джона Керри можно было и не ждать. Это инструмент информационной войны, свидетелями которой мы являемся. США не упускают ни единой возможности убедить всех, как плохо ведет себя Россия.

Достаточно вспомнить опубликованный недавно на сайте американского Минобороны список главных угроз США. Именно Россию министр обороны США Эштон Картер назвал самой большой угрозой для национальной безопасности США, обсуждая военный бюджет на 2017 год. Это требует постоянного подтверждения, вдруг кто-то усомнится».