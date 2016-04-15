Ереван, 15 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В селе Арич Ширакской области Армении собираются переименовать центральную улицу, которая носит имя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Все члены совета старейшин села 14 апреля письменно подтвердили, что согласны на переименования улицы, сообщил глава поселковой администрации Роалнд Назаретян.

aravot.am

По его словам, все члены совета старейшин высказались за то, чтобы улицу переименовали в «Арцах», однако священнослужители местной церкви предлагают назвать улицу именем Григора Лусаворича. «На предстоящем заседании совета старейшин будет принято окончательное решение и улица будет переименована», — цитирует Назаретяна panorama.am.

Он ранее сообщил, что в селе хотели переименовать улицу еще год назад, когда Назарбаев высказывался против вступления Армении в ЕАЭС, но тогда «на верху» Назаретяну запретили пойти на такой шаг.

Сейчас в деревне недовольны, что по просьбе президента Казахстана в Ереване не состоялся саммит премьер-министров ЕАЭС. А после того, как в Ариче увидели, как Назарбаев обнимается с президентом Турции Эрдоганом, терпению жителей деревни пришёл конец, и они стали срывать вывески с названием улицы.

Центральная улица села носит имя Нурсултана Назарбаева уже в течение десяти лет. Переименование инициировал бывший депутат Национального собрания, республиканец Мхитар Варакян, брат которого был советником Назарбаева.

Глава села Арич Роланд Назаретян тогда утверждал, что при принятии решения были приняты во внимание не только сегодняшние связи, но и далекое прошлое.

«Арич с 1400-го по 1947 год назывался Кпчак, в 1947 году он был переименован в Арич, а название Кпчак связывают с какими-то племенами Казахстана, поэтому при посредничестве Варакянов на заседании нашего совета старейшин было решено назвать улицу именем Назарбаева. Мы считаем Казахстан нашим другом, а также он сотрудничает с нашей республикой в рамках Евразийского союза, значит можно так назвать», — объяснял некогда название улицы Назаретян.

В селе, в котором есть несколько средневековых церквей, казахское присутствие не ограничивается лишь улицей. В библиотеке села также есть уголок Казахстана, с большим портретом Назарбаева, картинами и литературой, рассказывающими об этой стране. Уголок действует с 2011 года, он был основан посольством Казахстана.

Библиотеке посольство подарило мебель, стол, книги, картины, национальные костюмы. Однако, на этом казахские инвестиции в село заканчиваются. В селе до сих пор так и не знают, осведомлен ли Назарбаев о наличии в далёком армянском селе улицы в его честь.