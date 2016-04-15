Москва, 15 апреля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Публикация «Панамского пакета» — совместная операция спецслужб России и США по дискредитации антипутинской и антиобамовской национальных контрэлит. Об этом сообщает аналитическое агентство ОSTKRAFT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Перед началом президентской кампании в США под предлогом дискредитации президента России в руководство клинтоновской группы в руководстве США была внедрена идея о возможности получить сенсационные с публичной точки зрения и серьезные компрометирующие материалы на Владимира Путина и его ближайшее окружение, в том числе счета в оффшорах», — говорится в сообщении.

Как утверждает OSTKRAFT, «неоконы наживку захватили и через клинтоновскую группировку в Госдепе и Сороса профинансировали всю операцию, не подозревая, что на выходе их ожидает громкий информационный провал и дискредитация как серьезных и заслуживающих доверия лиц».

В этом смысле визит в Москву главы ЦРУ Бреннана — настоятельная необходимость обсуждения финальной стадии мероприятия.

Итог спецоперации превзошел все ожидания: «Обама публично благодарит российского президента за спасение рядового американца в Сирии, а в США готовится ответный удар по Клинтон — рассекречивание ранее закрытых данных об участии саудитов в трагедии 11 сентября 2001 года и «ливийской» переписки Клинтон, что переводит ее из статуса кандидата в президенты США в статус уголовного преступника».