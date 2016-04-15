Москва, 15 апреля, 2016, 07:32 — ИА Регнум.



dagospia.com Данте Алигьери

Департамент культуры г. Москвы принял решение прекратить право оперативного управления на помещение Библиотеки имени Данте Алигьери по ул. Строителей, д. 8, корпус 2 и передать это помещение Следственному комитету. До 1 мая библиотеку должны вывезти из здания, и это значит, что прекратит свое существование одна из самых ярких, известных и востребованных московских библиотек.

Уникальные фонды библиотеки, в том числе фонд литературы на иностранных языках, и ее имущество планируется рассредоточить по другим библиотекам. Нового достойного помещения библиотеке не предложено. А жители Гагаринского района, в том числе студенчество, которое активно пользуется фондами библиотеки, окажутся без полноценного библиотечного обслуживания.

С момента открытия в 1955 году Библиотека имени Данте Алигьери была одной из крупнейших массовых библиотек Москвы. Более 25 лет при ней работал Народный университет культуры с тремя факультетами, слушателями которых было не одно поколение жителей Москвы. С 1991 года при библиотеке действует Общество имени Данте Алигьери. При активном участии Института культуры Италии в Москве создан фонд итальянской культуры «Итальяно», которым пользуются жители Москвы, изучающие итальянский язык и интересующиеся историей, культурным наследием и современной жизнью Италии. В партнерстве с Литературным институтом имени А. М. Горького, факультетом иностранных языков и регионоведения МГУ, Байроновским обществом Москвы, Греческим культурным центром проводятся страноведческие, литературные, художественные конкурсы для школьников и студентов, собирающие от 200 до 500 участников. В библиотеке проходят литературные и музыкальные вечера, книжные презентации, встречи с писателями и критиками, действует итальянский музыкальный салон, кинопресс-клуб. Библиотека сотрудничает с музеями Москвы, представляя выставки из их собраний.

Библиотека имени Данте Алигьери — это современное культурно-информационное пространство. Она не только развивает традиционную деятельность по продвижению чтения, но и активно идет навстречу коммуникативным запросам жителей современного мегаполиса. С 2009 года в библиотеке действует Электронный читательский билет и автоматизированная книговыдача. Реализуя программу «Электронная Москва», библиотека открыла Центр общественного доступа населения (ЦОД) к современным информационно-коммуникационным технологиям. Уже три года успешно развивается проект «Открой свой е-mail — войди в библиотеку»: сотрудники еженедельно оповещают читателей о поступлении новой литературы, посылают афиши мероприятий, полезную информацию о библиотеке. В пешеходной зоне и сквере, устроенном рядом с библиотекой ее читателями и жителями, каждое лето действует летний читальный зал Open-air.

Библиотека имеет награды Министерства культуры и правительства Москвы, неоднократно становилась победителем профессиональных конкурсов. Библиотекари, читатели и друзья библиотеки встали на ее защиту. Они отправили онлайн-обращения президенту РФ, обратились к мэру Москвы Сергею Собянину и в посольство Италии.