Тирасполь, 15 апреля, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Правительство Приднестровья приняло предложение крупнейшего в ПМР торгово-промышленного холдинга «Шериф» о выделении беспроцентного целевого займа в сумме 65,63 млн. рублей ПМР (около $5,8 млн) для погашения задолженности по выплате ежемесячных надбавок пенсии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства ПМР.

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Министр по социальной защите и труду Елена Куличенко признала, что с учетом негативной динамики поступлений в бюджет своевременное исполнение обязательств по возврату займа будет невозможно.

В то же время глава правительства Павел Прокудин отметил, что в сложившихся экономических условиях данное предложение поможет решить проблему. Он напомнил, что ранее правительство согласилось на подобного рода предложение о выделении тем же «Шерифом» целевого займа в 300 млн рублей ПМР ($26,5 млн) на выплату задолженности по зарплатам бюджетникам.

Одновременно с этим, как отметил премьер, ведутся переговоры с Российской Федерацией, в адрес которой направлено письмо с просьбой о предоставлении финансовой помощи.

Первый заместитель Председателя Алевтина Слинченко в свою очередь отметила, что работа по подготовке предложений по условиям привлечения займа у фирмы «Шериф» для выплат бюджетникам уже началась.

Напомним, задолженность по зарплатам и пенсиям в ПМР образовалась в прошлом году, когда из-за нехватки средств зарплаты работникам бюджетной сферы выплачивались в частичном объеме.

ИА REGNUM напоминает что партия «Обновления» и стоящий за ней холдинг «Шериф» находятся в оппозиции к нынешнему президенту Евгению Шевчуку. В период парламентской предвыборной кампании осенью 2015 года между ними шло жесткое противостояние. В итоге «обновленцы» победили на выборах, получив конституционное большинство в Верховном совете.

В декабре 2016 года в Приднестровье пройдут президентские выборы. Главными конкурентами, как ожидается, станут нынешний руководитель Евгений Шевчук и близкий к холдингу «Шериф» спикер Верховного совета Вадим Красносельский.