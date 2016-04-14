Мосул, Ирак, 14 апреля, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Команда итальянских специалистов прибыла в район, где расположена находящаяся в аварийном состоянии Мосульская плотина, передает ABC News.

trevigroup.com Передовая группа из итальянской инженерной фирмы Trevi Group

Передовая группа из итальянской инженерной фирмы Trevi Group разбила у дамбы лагерь для специалистов. Инженеры должны приехать в ближайшие недели.

США, а также иракские официальные лица неоднократно предупреждали, что плотина находится на грани коллапса.