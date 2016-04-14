Вашингтон, 14 апреля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Белоруссия не является демократическим государством. Об этом говорится в опубликованном 13 апреля докладе Госдепартамента США.

Госдеп представил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире, подвергнув резкой критике политические режимы в странах разных континентов. В документе подвергается критике политика властей Турции, Египта, России, Белоруссии и других стран. В частности, считают в североамериканские аналитики, российские власти ущемляют свободу слова в интернете, а преследуют неназванных «представителей религиозных и этнических сообществ» в Крыму (при этом российский регион включён в «украинскую» главу доклада).

В «белорусской» главе доклада Госдеп констатировал «значительные проблемы в сфере прав человека», которые выражаются в отказе официального Минска реабилитировать уголовников (которых в США считают «политзаключёнными»), в плохом питании осуждённых (похищенный и пребывающий в американской тюрьме гражданин РФ Виктор Бут тоже жаловался на плохое питание), в политически мотивированных арестах участников несанкционированных политических акций (чем также грешат заказчики доклада, упрятавшие в тюрьму кандидата в президенты Джилл Стайн).

«Белоруссия — авторитарное государство», — констатировал Госдеп США. В докладе сказано о несменяемости власти и отсутствии разделения её ветвей, которые фактически подчинены Александру Лукашенко. В постсоветской республике нет ни независимого суда, ни знающей меру полиции, ни избранного демократическим путём парламента.

Полноценных выборов, соответствующих международным демократическим стандартам, сказано в докладе, в Белоруссии не было с 1994 года — то есть с тех пор, как состоялась первая президентская кампания. Президентская кампания 2015 года в постсоветской республике также, считают в Госдепе, не может считаться нормальным демократическим процессом.

Не обманулись в ожиданиях те, кто ожидал от Госдепа порицания «режима Лукашенко» за ущемление прав сексуальных меньшинств и «говорящих на белорусском языке», этнических и конфессиональных групп, а также за нарушения прав на свободу слова и свободу СМИ. Стоит отметить, что именно к этому призывали КГБ, МВД, другие министерства и ведомства Белоруссии, а также самого Лукашенко издания и организации, находящиеся на содержании властей США.

Кроме того, по версии Госдепа, руководство Белоруссии коррумпировано и дискриминирует инвалидов, а также носителей ВИЧ и СПИД. Доклад, как обычно, изобилует голословным и безответственными заявлениями как самих составителей, так и иностранных агентов, чьё мнение признано североамериканскими аналитиками весомым и авторитетным.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. В 2015 году он оформил своё пребывание в президентском кресле ещё на пятилетку. В постсоветской республике действуют политические партии, организации и СМИ, получающие финансирование из США. Как отмечают белорусские политологи, особенностью участия Вашингтона в политических процессах в Белоруссии была ставка на национал-радикалов, тогда как Брюссель предпочитал поддерживать «умеренных» русофобов.