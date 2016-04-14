Брюссель, 14 апреля, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Европейский парламент инициировал создание комиссии по расследованию «панамского досье», в котором есть подробная информация об офшорных компаниях и их настоящих бенефициаров. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Европейского парламента.

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Сообщается, что состоялась конференция президиума Европейского парламента. В конференции участвовали председатель парламента и лидеры политических групп. Они единогласно поддержали предложение создать комиссию по расследованию «панамского досье».

В коммюнике Европарламента сказано, что мандат комиссии по расследованию «панамского досье» будет утвержден 4 мая той же конференцией, а затем вынесен на майскую сессию Европарламента в Страсбурге.

Напомним, по регламенту Европарламент может по просьбе не менее четверти своих членов создать комиссию по расследованию предполагаемых нарушений законодательству Европейского Союза или недобросовестного управления, если это касается учреждения или органа ЕС, правительства страны ЕС или лиц, уполномоченных союзным законом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) представили мировой общественности расследование, которое базируется на массиве документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, оказывающей консультационные услуги офшорам и трастам.