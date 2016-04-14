Москва, 14 апреля, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Министерство экономического развития переформатирует программу поддержки малого и среднего бизнеса, изменив механизм прямого субсидирования. Взамен старой системе предлагается задействовать механизм льготного кредитования через отобранные для соответствующих целей банки. Об этом, как пишет 14 апреля «КоммерсантЪ», на XI ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу» заявил глава департамента развития МСП Минэкономики Максим Паршин.

alfaspk.ru Забота

«Мы с ведущими банками обсуждаем включение в схему традиционной поддержки малого бизнеса — субсидирования лизинга, процентной ставки по кредитам, приобретения оборудования, — самих банков, которые профессионально работают с заемщиками», — заявил на конференции Паршин.

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров также подчеркнул, что существовавший последние десять лет формат, когда решение о субсидировании процентной ставки принимали региональные комиссии, уже устарел и должен уйти в прошлое.

«Предприниматель получает кредит в один клик, а это принципиально другие скорости господдержки», — подчеркнул Шаров, добавив, что Сбербанк уже работает над созданием такого рода кредитных услуг. Новый формат программы уже получил горячую поддержку со стороны предпринимательского сообщества, подчеркивает газета.

Между тем, как заявил ИА REGNUM вице-президент Института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев, существующая ныне модель государственной поддержки МСП не просто устарела, но была непригодна практически с самого начала её работы.

«Модель государственной финансовой поддержки МСП в рамках федеральной программы, запущенной в 2005 году, «устарела» практически с начала её реализации, что наглядно демонстрируют результаты действия программы и текущее состояние сектора», — отметил Буев.

«Модель» нерезультативна и неэффективна. Это та самая патерналистская модель — оценить «проекты» и раздать их бизнесу (или «бизнесу») руками госслужащих», — пояснил он.

Сегодня сложно найти в мире хоть одну страну, развитую или неразвитую, где бы было «внедрено» столько инструментов господдержки сектора малого и среднего бизнеса, как в России, подчеркнул экономист: «Поскольку МСП — это декларативно наше всё, то уже сложно придумать направления, по которым это «всё» сейчас не «поддерживается».

«Самый «старый», но вечно молодой «инструмент» — раздача грантов начинающему бизнесу, в том числе и на открытие собственного дела. Уже только ленивый не сказал о том, насколько не эффективен ни с экономической, ни с социальной точки зрения этот инструмент и что от него давно пора отказаться», — сказал Буев.

По его словам, в настоящее время в России субсидируется все подряд: «Сельский и экологический туризм, инновационные компании, мероприятия по энергоэффективности и на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, лизинг оборудования, локализация производства, начинающие экспортеры, проценты по банковским кредитам; участники кластеров (разумеется, инновационных), покупающие оборудование или модернизирующие производство; социальные предприниматели; образовательные (для дошколят) и ухаживающие за детьми ИП. И прочая, и прочая…»

При этом сама инфраструктура, которая создана для поддержки МСП, также чрезвычайно разнородна и многообразна, добавил Буев: «Это бизнес-инкубаторы, региональные фонды содействия развитию венчурных инвестиций, центры поддержки предпринимательства, центры коммерциализации технологий; гарантийные фонды, муниципальные программы моногородов и прочая и прочая. Одно из самых вкусных «инфраструктурных» направлений: финансирование «мер, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства».

Учитывая, что все решения о субсидировании — сверху донизу, по всем уровням власти — принимаются в госструктурах, новая инициатива о переходе системы поддержки МСП в новое качество — важный сигнал в сторону рынка, считает экономист.

«Это действительно первая интересная новелла в системе всей финансовой господдержки МСП за последние 10 лет. Правда, пока трансформация озвучена только в одной части: перенос центра тяжести по принятию решений по госсубсидированию «лизинга, процентной ставки по кредитам, приобретения оборудования» подальше от «госкомиссий» в сторону банковского сектора», — подчеркнул Буев.

«Если трансформация системы господдержки пойдет по этому пути, то, может быть, после 10 лет блужданий для ровного счета останется побродить по пустыне еще лет 30. Все равно так или иначе придем, должны выйти туда, где сектор МСП и должен быть: многоканальное рыночное банковское и небанковское финансирование без привлечения госресурсов», — добавил он.

Отметим, что за все время существования программы поддержки МСП, в которой участвуют все регионы страны, объем ее финансирования вырос в 12 раз, достигнув в 2015 году 18,5 млрд рублей. Около трети из средств, выделяемых на эту программу, идет на прямое субсидирование сектора. В 2016 году, однако, бюджет программы был сокращен до 11,1 млрд вследствие кризиса. В настоящее время итоги межрегионального конкурса за размер государственной поддержки пока не подведены.