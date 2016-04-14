Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РФ и почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бобров и его сын Александр Бобров обратились в прокуратуру за защитой своих прав. Они пытаются выяснить законность оформления их дачного дома, возведенного на земельном участке, принадлежащем бизнесмену Дмитрию Щуру, в собственность этого гражданина. Об этом сегодня, 14 апреля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

spbdnevnik.ru Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный тренер РФ и почетный гражданин Санкт-Петербурга Михаил Бобров

4 апреля 2016 года во Всеволожскую городскую прокуратуру поступило обращение сына ветерана, Александра Боброва, по вопросу законности оформления Дмитрием Щуром в свою собственность дачного дома, возведенного заявителем, на земельном участке, находящемся в собственности Щура.

Как сообщали СМИ, Щур получил права собственности на дом Бобровых в рамках процедуры так называемой «дачной амнистии».

По заявлению Александра Боброва прокуратурой «истребованы правоустанавливающие документы на «спорное имущество», а также копии состоявшихся решений суда по данному вопросу и документов исполнительного производства», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всеволожской городской прокуратурой будет оценена законность действий должностных лиц по оформлению правоустанавливающих документов на дачный дом. Кроме того, начаты проверочные мероприятия уголовно-процессуального характера для решения вопроса о наличии или отсутствии признаков преступления в деянии Дмитрия Щура.

14 апреля самого ветерана и почетного гражданина Петербурга принял заместитель прокурора Ленинградской области. Ход и результаты проверки по жалобе Михаила Боброва в аппарате областной прокуратуры поставлены на контроль.

Напомним, что Михаил Бобров — заслуженный тренер Российской Федерации, почетный гражданин Санкт-Петербурга. Он родился 11 августа 1923 года в Петрограде. В годы Великой Отечественной войны участвовал в маскировке высотных доминант Ленинграда: Исаакиевского, Петропавловского, Никольского соборов, Адмиралтейства, Инженерного замка.

Воевал разведчиком на Ленинградском фронте, ст. инструктором альпинизма 105-го отдельного горно-стрелкового отряда на перевалах Главного Кавказского хребта. Преподавал во фронтовой школе военного альпинизма и горнолыжного дела, был начальником горной подготовки дивизии и корпуса.

После войны закончил Краснознаменный военный институт физической культуры, двадцать лет возглавлял кафедру физической культуры и спорта в Военной академии имени А.Ф. Можайского.

Является председателем Совета ветеранов войны горнострелковых отрядов. Профессор и автор более 100 научных работ. Действительный член Русского Географического общества. Президент Федерации современного пятиборья Петербурга и Ленобласти, организатор крупных международных соревнований.

Также является заслуженным работником физической культуры России, мастером спорта, арбитром международной категории. Занесён в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире покоритель Северного полюса (покорил его в 1999 году). Удостоен 20 государственных наград.

Во время работы Михаила Боброва на кафедре физической культуры Ленинградского госуниверситета в числе его воспитанников были Владимир Путин и Сергей Иванов.

«Ветеран и сегодня часто встречается с президентом. Но просить за себя не позволяет воспитание. В итоге, пороги судов обивает сын», — сообщает «5-й канал».