Москва, 14 апреля, 2016, 20:37 — ИА Регнум. «Формат Прямой линии отработан, и она вполне соответствовала ожиданиям — мы увидели бодрого, информированного президента, у которого есть ответы на все вопросы. — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заведующий кафедрой прикладной политологии Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов. — Мы провели социологический замер основных страхов населения, которое, в принципе, мне кажется не особо нас удивил. Понятно, что внимание населения смещается к внешней политике, и в этом плане Прямая линия интересна для понимания основных чаяний россиян.»

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам политолога, на фоне вопросов по внешней политике звучали вопросы по экономике, внутренней политике, о Национальной гвардии. Но внутренняя политика население волнует крайне мало, вопросы по этой теме задавали в основном эксперты. Запроса на радикальные изменения даже в преддверии выборов у населения нет.

На Прямой линии, по мнению Константина Симонова, президент РФ Владимир Путин был более оптимистично настроен, чем во время общения с журналистами, по крайней мере, было очевидно, что черная полоса стала серой, и можно считать, что, возможно, проблемы в экономике миновали, по крайней мере, дно, о котором мы много раз говорили, нащупано.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Москве состоялась 14-я Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Общение граждан России с президентом длилось 3 часа 40 минут.

Собирать вопросы центр обработки сообщений начал неделю назад, 7 апреля. Обращения поступали по телефонной линии, с помощью SMS-, MMS-сообщений, коротких видероликов. Впервые в этом году помимо записанных заранее через специальное приложение видеовопросов граждане страны через него же могли осуществить видеозвонок в прямой эфир программы.

Кроме того, у пользователей соцсети «ВКонтакте» появилась возможность задать вопрос через созданную для этих целей группу программы в этой сети. Наиболее интересные и актуальные из поступивших вопросов были заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира.

Также глава государства ответил на вопросы гостей, приглашенных в студию программы.