Курск, 14 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум. Защита депутата Курского городского собрания Ольги Ли ходатайствовала о передаче возбужденного в отношении нее дела о клевете и экстремистских высказываниях в СКР, передает «Коммерсант».

vsemetri.com Форма прокурора

«Сегодня мы ходатайствовали о передаче дела в СКР для объективности расследования этого дела. Указали, что нам непонятно подозрение, а именно, какие высказывания и в отношении какой социальной группы каждое из них возбуждает ненависть и рознь. По клевете также попросили разъяснить, какая именно фраза в статье газеты свидетельствует об обвинении Ольгой Ли судьи в вынесении заведомо неправосудного решения», — цитирует «Коммерсант» слова адвоката Ольги Ли Романа Лызлова. Также защитник добавил, что только после этих разъяснений Ольга Ли будет готова давать показания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата и редактора газеты «Народный журналист» Ольги Ли возбуждено дело о клевете в отношении судьи, а также об экстремистских высказываниях. По версии следствия, в 2015 году в газете «Народный журналист» была опубликована статья «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности», в которой Ли обвинила судью в вынесении заведомо неправосудного решения по делу об административном правонарушении. Судья обратилась в прокуратуру, и по итогам проверки было возбуждено дело. Второе дело было возбуждено из-за поста депутата в социальной сети — Ли опубликовала в интернете текст и видео, в которых содержится лексика, «унижающая достоинство сотрудников правоохранительных органов и судебной системы». Дела были объединены в одно производство.