Москва, 14 апреля, 2016, 19:59 — ИА Регнум. В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным между главой государства и гражданами страны произошла настоящая дискуссия, что стало сигналом не только для населения, но и для самого президента, считает первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков. Об этом он заявил в программе «Время покажет» 14 апреля на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Сигнал получают не только люди, которые задают вопросы и население страны, и чиновники, но и президент. Он может почувствовать, какие вопросы на самом деле сегодня больше всего волнуют людей. Мне приходилось, когда я работал в правительстве, участвовать в подготовке подобных линий, и я знаю, что действительно президент сам смотрит и анализирует, что действительно волнует людей. Обязательно в результате этого общения появятся решения абсолютно конкретные», — пояснил Жуков.

Он также отметил, что в ходе онлайн-беседы Путина и граждан публично произошла дискуссия по поводу цен на лекарства.

«Президент мог бы сказать: «Ну-ка, снизьте цены». Просто у министерства финансов — свои проблемы, у другого министерства — свои проблемы, но есть власть верховная, которая принимает решение», — заключил Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент РФ Владимир Путин провел «Прямую линию» с гражданами страны, представителями бизнеса, власти и культуры. В течение недели, а затем еще почти четырех часов эфира в call-центр стекались миллионы вопросов, волнующих жителей страны — от реформы ЖКХ до поддержки бизнеса и развития экономики.