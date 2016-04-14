Токио, 14 апреля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Опубликован первый официальный трейлер нового японского «Годзиллы». Фантастический фильм «Годзилла: Возрождение» выйдет на экраны 29 июля 2016 года и станет ремейком картины 1954 года. Выпустит фильм японская киностудия Toho, которая в 50-х годах впервые создала легендарного ящера.

reddit.com Постер фильма «Годзилла: Возрождение»

Гигантский монстр нападает на Страну Восходящего Солнца. Годзилла разбужен испытаниями в океане американского ядерного оружия. Теперь опасность грозит всему миру…

Компания Toho обещает «самую жуткую инкарнацию Годзиллы», действие картины будет происходить в мире, который «потерял невинность после череды терактов и стихийных бедствий, произошедших в последние годы». Сообщается, что новый монстр будет на десять метров выше того, что был показан в голливудском фильме 2014 года, размеры Годзиллы достигнут 118,5 метров. Для создания чудовища в фильме используется усовершенствованная CG технология.

За режиссуру картины взялись Синдзи Хигути («Атака титанов») и Хидеаки Анно, известный своим аниме «Евангелион». Главные роли исполняют Сатоми Исихара, Ютака Такэноути и Хироки Хасегава.

Придуманный в начале 50-х годов Годзилла уже более шестидесяти лет не теряет своей популярности. «Годзилла: Возрождение» станет уже 29 фильмом франшизы, и, как известно, не последним. В 2018 году на экраны выходит американский фильм «Годзилла 2» режиссёра Гарета Эдвардса, сиквел фильма 2014 года.

Первый японский фильм про Годзиллу вышел в мировой прокат в 1954 году и послужил началом истории мировой популярности монстра. В рекордные сроки ящер оттеснил на второй план Кинг-Конга, Франкенштейна и других киночудовищ. Не считая сериалов, за всю историю кино о Годзилле было выпущено около 30 полнометражных фильмов.