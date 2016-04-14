Москва, 14 апреля, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В столичном офисе страховой компании «Согласие», которая принадлежит группе «Онэксим», проходят обыски. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее сегодня поступила информация, что налоговые органы проводят проверки в компаниях группы «Онэксим». В самой группе, которая принадлежит бизнесмену Михаилу Прохорову, заявили, что группа готова оказать необходимое содействие проверяющим.

Уточняется, что обыски проходят в офисе «Согласия», который находится по адресу: улица Гиляровского, дом 42.

Кроме того, стало известно, что обыски проводятся в офисе банка «Ренессанс Кредит», входящего в группу «Онэксим».

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали эту информацию.