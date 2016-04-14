Вашингтон, 14 апреля, 2016, 18:00 — ИА Регнум. В Киргизии практикуются пытки и политические репрессии, оказывается давление на СМИ и НПО, а также ущемляются права национальных и сексуальных меньшинств. Об этом говорится в докладе, составленном экспертами Государственного департамента США, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

В документе отмечается, что действия властей республики по соблюдению прав человека и свободы слова носят формальный характер, борьба с пытками и семейным насилием ведется неэффективно, а рекомендации международных партнеров игнорируются. «В сфере защиты прав человека в стране отмечается атмосфера полной безнаказанности для должностных лиц в правоохранительных органах и других госорганах, которые злоупотребляют своим положением и занимаются коррупцией. Эта ситуация отражает неспособность и нежелание центральных властей привлекать нарушителей к ответственности, что позволяет силовым органам заниматься произволом и преследовать уязвимых граждан», — говорится в докладе Госдепа США.

Издание предположило, что причинами, по которым в американском правительстве столь нелестно отозвались о ситуации, якобы царящей в Киргизии, могли стать: выдворение авиабазы США с территории республики в 2014 году, вступление Киргизии в ЕАЭС и снижение влияния Вашингтона на внутреннюю и внешнюю политику страны. «Если из доклада убрать название страны, можно подумать, что американцы в хамоватом тоне выступают с обвинительным заключением, адресованным «кровавому диктатору». Полное впечатление, что претензии адресованы ныне покойным Саддаму Хусейну или Муаммару Каддафи, либо Башару Асаду, который не дает террористам окончательно разорвать и уничтожить Сирию. С одной стороны, наезды-то, конечно, неприятны, с другой — большая честь оказаться в одном ряду с такими политическими деятелями, роль которых в мировой истории еще не до конца осмыслена», — констатирует «Вечерний Бишкек».

В газете подчеркнули, что в докладе американского Госдепартамента «четко прослеживаются чудовищные деформации и двойные стандарты принципов демократии»: «По версии США, группа граждан, запалившаяся на попытке организовать госпереворот, и бывший депутат, имевший связи с террористами ИГИЛ, уничтоженными в Бишкеке, видимо, и есть те самые «случаи незаконных арестов, содержание в тюрьмах и изоляция политически не согласных граждан в интересах властных структур». Если логика такова, а другого направления мыслей особо не прослеживается априори, то с составителями доклада все понятно».

Также авторы материала заострили внимание на той части доклада, что касалась темы соблюдения в республике прав сексуальных меньшинств и находящегося на рассмотрении парламента Киргизии проекта закона об иностранных агентах. «Работа гражданского сектора была бы намного эффективнее и полезнее для страны, если бы гранты шли не только на организацию гей-парадов, лесбийских свадеб и митингов. Щедрых «давателей безвозмездной демократической помощи» на Западе нужно просто убедить выделять деньги на что-то полезное, например на сельхозработы, на посадку семечек и кукурузы. Тогда и закон об иностранных агентах не было бы необходимости принимать. Каким будет «наш ответ Чемберлену», пока непонятно, тем более что и некогда нам сейчас, у нас впереди посевная кампания», — резюмировало издание.

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Киргизии неоднократно подвергались критике со стороны ряда международных правозащитных организаций и депутатов Европарламента за намерение принять законы об иностранных агентах и о запрете ЛГБТ-пропаганды. Отметим, что чиновники ПРООН открыто угрожали правительству республики значительным сокращением объема помощи со стороны этой организации, если любой из вышеназванных законов будет одобрен.