Москва, 14 апреля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин находится в отличной интеллектуальной форме и отлично видит трудности, а его основной идеей в ходе прямой линии стала «борьба с бездорожьем и разгильдяйством», считает политолог Вячеслав Никонов. Об этом он заявил в ходе программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Президент в прекрасной интеллектуальной форме. Он блестяще владеет материалом, очень реалистично оценивает ситуацию в стране, видит трудности. Видит пути преодоления этих трудностей. Честно говоря, больше всего мне понравился основной лейтмотив словами из «Золотого теленка»: «борьба с бездорожьем и разгильдяйством», как основная национальная идея. Сейчас многое зависит от нас, насколько мы сможем организовать жизнь внутри страны и преодолеть кризис, для того, чтобы дать отпор на те вызовы, которые идут из вне. У нас все есть для этого», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в стране есть достаточные финансовые возможности и неплохие экономические показатели.

«У нас достаточные финансовые возможности, макроэкономические показатели очень неплохие. На международной арене, президент это очень четко показал, нет никакой международной изоляции России. Россия это крупная страна, которая активно взаимодействует с другими самостоятельными центрами», — заявил Никонов.

По словам политолога, президент держит возможность для диалога со всеми странами открытой.

«Мне очень понравилось послание, хочу сказать, что президент излучает уверенность, которая необходима в обществе», — заключил он.

Напомним, 14 апреля Владимир Путин провел ежегодное прямое общение с гражданами России, которое длилось почти полчаса. Жители страны задавали главе страны вопросы, связанные с проблемами ЖКХ, здравоохранения, внешней политики, образования и многого другого.