Москва, 14 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался ситуацией с задержкой зарплаты сотрудникам «Гидростроя». «На бегущей строке было сообщение, что задержка по зарплате уже 5 месяцев. Нужно выяснить, где это и разобраться», — распорядился президент.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Как выяснилось, речь о предприятии «Гидрострой» в населенном пункте Алагир (Северная Осетия).

14-ая по счету «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным проходит 14 апреля. Президент более 3,5 часов отвечает на вопросы. Вопросы президенту задавали жители разных регионов страны через смс, звонки в колл-центр и видео-обращения. Возможность обратиться к Путину также предоставили представителям региональных властей, бизнеса и культуры. В прошлом году общение главы страны с согражданами длился около 4 часов. Президент ответил на 74 вопроса.