Москва, 14 апреля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что в ходе недавнего разговора глава Украины Петр Порошенко предложил усилить контроль ОБСЕ за линией соприкосновения в Донбассе, чтобы свести к минимуму вооруженные столкновения.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«У нас не так давно был разговор с Петром Алексеевичем Порошенко. Он предложил усилить присутствие ОБСЕ, в том числе — чтобы сотрудники ОБСЕ были с оружием на линии разграничения, и добиться полного прекращения огня… Это правильное решение и мы его поддерживаем Это правильное предложение, но теперь зависит от ОБСЕ и западных партнеров Киева. Они должны принять решение о значительном увеличении миссии в Донбассе», — заявил Путин.

По его мнению, ситуация должна двигаться к полному прекращению боевых действий в Донбассе. Те факты перестрелок, которые есть сейчас, президент России оценил как «отмазку для Киева» — чтобы не выполнять Минские соглашения по урегулированию.

Когда именно Порошенко сделал такое предложение, президент России уточнять не стал.