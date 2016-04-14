Москва, 14 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об ОСАГО в ходе «прямой линии», сказал, что рассмотрит предложение о возможности поручить Центробанку проработать переход на натуральную форму возмещения, т. е. создать сеть региональных сервисов, на которых автомобилисты будут получать возмещение в виде ремонта от страховых компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Мы этот вопрос с Эльвирой Набиуллиной обсуждали, ваше предложение хорошее и правильное, но Центробанк такого вида работами не занимается. Но, тем не менее, надо подумать, как можно вмонтировать вашу идею в то, что входит в компетенцию Центрального банка и как это трансформировать в реальную жизнь», — сказал он.

По мнению задавшего вопрос об ОСАГО Максима Ханжина из «Клуба лидеров», такой переход позволит снизить уровень мошенничества с полисами, что может снизить цены на них; создать новые рабочие места и повысит собираемость налогов.

Отметим, что сегодня, 14 апреля, президент России Владимир Путин проводит ставшую уже традиционной «прямую линию», на которую поступило более 2,5 млн вопросов. Трансляция прямой линии ведется в прямом эфире «Первого канала», телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».

«Прямая линия» 2015 года установила рекорд по количеству вопросов — их было более 3,25 млн, продолжительность «прямой линии» составила 3 часа 57 минут, президент ответил на 74 вопроса. В основном вопросы касались жилья и коммунально-бытового обслуживания, защиты прав и свобод человека, государства, общества и политики.