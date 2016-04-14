Москва, 14 апреля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. «Мы не оказываемся и не окажемся во враждебном кольце. Это абсолютно исключено», — заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о взаимоотношениях России с соседними странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам Владимира Путина, у России «очень добрые отношения с подавляющим большинством стран мира».

«Я уже не говорю про такие организации, как ШОС, ЕАЭС, БРИКС. У нас с соседями добрые отношения. Ту же Турцию мы считаем нашим другом, а турецкий народ — дружественным нам народом, с которым мы будем выстраивать самые добрососедские отношения», — пояснил президент.

«У нас есть проблема с некоторыми политическими деятелями, поведение которых мы считаем неадекватным и соответствующим образом на это реагируем. Но мы работаем спокойно, без всяких рывков, а реагировать надо, иначе на шею сядут и погонять будут», — заявил он.

«Но при учете наших интересов мы, конечно же, будем развивать отношения со всеми нашими партнерами, в том числе, со всеми нашими соседями», — добавил Владимир Путин.

Сегодня, 14 апреля, президент России Владимир Путин проводит ставшую уже традиционной «прямую линию», на которую поступило более 2,3 млн вопросов. Трансляция прямой линии ведется в прямом эфире «Первого канала», телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», а также «Радио России», «Вести FM» и «Маяк».