Минск, 14 апреля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 13 апреля во время состоявшейся в Стамбуле встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил актуализировать повестку дня белорусско-турецкого сотрудничества, осуществив перезагрузку по ряду конкретных направлений с акцентом на торговле и экономике, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Пресс-служба президента Турции Переговоры Александра Лукашенко с Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 апреля на яхте «Саварона“

«Настал момент активизировать сотрудничество, актуализировать повестку дня, откорректировать дорожную карту отношений», — заявил Лукашенко.

Президентская пресс-служба проинформировал о закрытой встрече Лукашенко и Эрдогана: «Главы государств договорились, что темы, которые обсуждались на нынешней встрече, получат дальнейшее практическое развитие во время предстоящего в мае заседания межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Речь шла о перспективах увеличения турецких инвестиций в Белоруссию, более активном взаимодействии в сфере туризма, в том числе путем увеличения интенсивности авиасообщения между странами».

В официальном сообщении сказано также, что Эрдоган «подчеркнул, что Белоруссия является островом стабильности в регионе». Президент Турции также подтвердил готовность нанести визит в постсоветскую республику.

«Главы государств также подробно обсудили международную повестку дня», — сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Александр Лукашенко вылетел в Стамбул и вечером провёл переговоры с президентом Турции. Ожидается, что 14 апреля Лукашенко выступит с речью на саммите Организации исламского сотрудничества. Белоруссия не является мусульманской страной (лишь 0,2% населения считают себя мусульманами), но добивается статуса наблюдателя в данной организации.

Отметим, 12 декабря 2015 года во время международной конференции в Ашхабаде Александр Лукашенко, руководитель постсоветской республики, воздерживавшийся от поддержки союзника после уничтожения турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии, выразил озабоченность последствиями «последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией». Такое поведение вызвало недоумение не только в Белоруссии, но и в России, что политологи объяснили меркантильными заблуждениями официального Минска, неадекватно оценивающего объём реальной российской экономической и иной помощи и перспективу выгод от сотрудничества Минска с Анкарой.