Москва, 14 апреля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Коммунистическая партия России может из своих средств оплачивать содержание тела Ленина в Мавзолее, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Эту строчку надо убрать, сократить расходы. КПРФ может взять на свой счет. Если 13 млн рублей на 2016 год — у них есть такие деньги», — сказал Жириновский.

Политик также считает, что проведение в стране референдума о том, нужно ли поддерживать тело вождя в прижизненном облике или стоит захоронить Ленина, пока не нужен.

«Референдума не надо. Особенно в год выборов, за 5 месяцев до выборов, никто обострять обстановку не будет», — отметил Жириновский.

Ранее сообщалось, что медико-биологические работы, необходимые для сохранения тела Ленина в прижизненном облике, потребуют 13 млн рублей. Средства для данной цели выделяются государством.