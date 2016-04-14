Москва, 14 апреля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Госдума 15 апреля обсудит проект заявления «О 30-летии чернобыльской трагедии и обеспечении ядерной безопасности в Европе на современном этапе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам заседания Совета Думы. Госдума намерена обратиться к парламентам и населению государств Европейского союза, мировой общественности с призывом отказаться от политической конъюнктуры в оценке состояния ядерной безопасности на Украине, принять все меры по защите населения государств Европы от угрозы техногенных катастроф на украинских АЭС, не допустить создания в центре Европы источника неконтролируемого распространения ядерных и радиоактивных материалов.

mkrf.ru Чернобыль

Депутаты также призывают Верховную раду Украины в интересах настоящего и будущего со всей серьезностью отнестись к ситуации, сложившейся в области ядерной безопасности.

Госдума заявляет о готовности внести свой посильный вклад в содействие обеспечению безопасности на ядерных объектах Украины. «Мы открыты для сотрудничества с Верховной радой Украины и парламентами государств Европейского союза в целях содействия обеспечению ядерной безопасности как на Украине, так и в Европе в целом», — говорится в документе.

Парламентарии обратили внимание на то, что правительство Украины в нарушение международных норм и мер безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принимает решение о продлении срока службы ряда АЭС на десять лет без согласования с разработчиком — государственной корпорацией «Росатом», подтверждения наличия необходимых финансовых средств, также начато вызывающее особую тревогу создание в Чернобыльской зоне общеевропейского хранилища ядерных отходов.

«Продолжение внутриукраинского конфликта, отсутствие политической и экономической стабильности в стране, наличие неподконтрольных власти вооруженных группировок, в том числе террористических, создают опасность неконтролируемого распространения в Европе и во всем мире хранимых в Чернобыле отработанных ядерных материалов. Особую тревогу вызывает угроза совершения террористических актов на украинских атомных электростанциях», — говорится в проекте заявления.

По мнению депутатов Госдумы, все это создает серьезную угрозу ядерных аварий и крупномасштабного радиационного загрязнения не только Украины и соседних государств, но и всей Европы. Парламентарии призывают действующие власти Украины соблюдать все международные обязательства в области ядерной безопасности.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа, которая привела к радиационному заражению значительной части территорий Белоруссии, России и Украины, многочисленным человеческим жертвам среди населения этих стран.