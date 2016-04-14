В действиях Су-24 не было угрозы — отставной офицер ВМС США
Вашингтон, 14 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Огонь не был открыт американским эсминцем «Дональд Кук» по пролетевшим над ним российским бомбардировщикам Су-24, так как в их действиях не было угрозы. Об этом сообщил отставной офицер ВМС США Рик Хоффман, пишет еженедельная американская газета Navy Times.
По словам Хоффмана, необходимости стрелять не возникло. Если экипаж определил, что оружия на борту самолёта нет, то стрелять не нужно.
«Мы же не воюем с Россией. Нельзя убивать людей просто потому, что они тебя раздражают», — сказал Хоффман.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне завили, что 12 апреля российский Су-24 дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук». Из-за этого был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту судна.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.