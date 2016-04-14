Вашингтон, 14 апреля, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Огонь не был открыт американским эсминцем «Дональд Кук» по пролетевшим над ним российским бомбардировщикам Су-24, так как в их действиях не было угрозы. Об этом сообщил отставной офицер ВМС США Рик Хоффман, пишет еженедельная американская газета Navy Times.

Alexander Mishin Российский фронтовой бомбардировщик Су-24

По словам Хоффмана, необходимости стрелять не возникло. Если экипаж определил, что оружия на борту самолёта нет, то стрелять не нужно.

«Мы же не воюем с Россией. Нельзя убивать людей просто потому, что они тебя раздражают», — сказал Хоффман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне завили, что 12 апреля российский Су-24 дважды пролетал на «крайне близком» расстоянии от американского эскадренного миноносца с управляемым ракетным оружием «Дональд Кук». Из-за этого был прерван тренировочный полет польского вертолёта, базировавшегося на борту судна.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что данный инцидент совершенно не соответствует профессиональным нормам военных, действующих поблизости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве.