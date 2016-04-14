Ереван, 14 апреля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В ходе боевых действий со 2 по 5 апреля текущего года на линии соприкосновения войск с противником погибло 64 военнослужащих и 13 добровольцев и резервистов, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Армении.

mil.am Минобороны Армении

Согласно источнику, в их числе 15 офицеров, 15 военнослужащих по контракту, 34 срочника, 11 добровольцев, 2 резервиста. Общее количество погибших составляет 77 человек. Օдин офицер, капитан Аргишти Габоян — считается без вести пропавшим.

В небоевых условиях, в период с 2 по 13 апреля в результате напряженной обстановки на линии соприкосновения погибло 9 военнослужащих, 2 добровольца, 4 граждан Нагорного Карабаха. В целом — 15 человек.

Общее число погибших составляет 92 человека.

На днях в интервью армянскому телевидению «ГАЛА ТВ» главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров заявил, что прекращение активных военных действий — заслуга Армии обороны Нагорного Карабаха. «Я думаю, что расширение войны остановили только лишь армянские солдаты. Перемирие также стало результатом именно их действий, а не России», — отметил он.

Напомним, что в ночь на 2 апреля Азербайджан инициировал масштабные военные действия на всей протяженности линии соприкосновения азербайджано-карабахских ВС. По инициативе Баку в Москва состоялась встреча начальников Генштабов Армении и Азербайджана, после которой боевые действия были остановлены. В результате 4-дневной войны с применением тяжелой техники и авиации стороны с целом сохранили исходные позиции.