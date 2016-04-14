Москва, 14 апреля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Кроссовер Citroen C4 AirСross может покинуть российский авторынок из-за плохих объёмов продаж в России, сообщает «Колеса.ру».

Citroen C4 AirСross

Сообщается, что за 2015 год российские дилеры Citroen продали всего276 таких автомобилей.

После ухода из России модели C4 AirCross ассортимент Citroen на авторынке будет состоять из шести моделей: седанов C4 и C-Elysee, компактвэнов C4 Picasso, модели C4 Grand Picasso, Belringo Multispace и Jumpy Multispace.

Пока российские автосалоны Citroen продают оставшиеся на складах C4 AirCross, но после того, как эти запасы продадут, реализация этой модели в России прекратиться.

Напомним, что кроссовер Citroen C4 AirСross комплектуется 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил с роботизированной трансмиссией или механической коробкой передач. C4 AirCross базовой версии в России продаётся за 1 миллион 279 тысяч рублей.