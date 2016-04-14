Кроссовер Citroen C4 AirСross покидает российский авторынок
Москва, 14 апреля, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Кроссовер Citroen C4 AirСross может покинуть российский авторынок из-за плохих объёмов продаж в России, сообщает «Колеса.ру».
Сообщается, что за 2015 год российские дилеры Citroen продали всего276 таких автомобилей.
После ухода из России модели C4 AirCross ассортимент Citroen на авторынке будет состоять из шести моделей: седанов C4 и C-Elysee, компактвэнов C4 Picasso, модели C4 Grand Picasso, Belringo Multispace и Jumpy Multispace.
Пока российские автосалоны Citroen продают оставшиеся на складах C4 AirCross, но после того, как эти запасы продадут, реализация этой модели в России прекратиться.
Напомним, что кроссовер Citroen C4 AirСross комплектуется 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил с роботизированной трансмиссией или механической коробкой передач. C4 AirCross базовой версии в России продаётся за 1 миллион 279 тысяч рублей.