Вашингтон, 14 апреля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Россия должна принять участие в урегулировании сирийского кризиса. США намерены сделать всё, что от них зависит, для успеха переговоров по САР. Такое заявление сделал президент США Барак Обама, передаёт РСН.

bennorton.com Разрушенный город Алеппо в Сирии

Обама прокомментировал итоги совещания в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), состоявшегося накануне, 13 апреля. Москве необходимо участвовать в политическом процессе по Сирии. При этом глава США подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обама после совещания прокомментировал ситуацию с перемирием в Сирии: перемирие в целом соблюдается. Перемирие «сократило насилие, хотя насилие и не прекратилось», сказал Обама.

Напомним, что решение о перемирии было инициировано Москвой. Режим прекращения огня в Сирии введён с 27 февраля 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 апреля, в Сирии завершилось голосование на парламентских выборах. Заявлены 3,5 тысячи кандидатов, количество мандатов — 250.

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