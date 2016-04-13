Дамаск, 14 апреля, 2016, 02:32 — ИА Регнум. На территории Сирии завершилось голосование на выборах в Народный совет — парламент страны. Участки для голосования закрылись в полночь по местному времени, избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов.

vietbao.vn Голосование на парламентских выборах в Сирии.

Напомним, что ранее в связи с высокой явкой было принято решение продлить на пять часов голосование, которое должно было завершиться в 19:00. Более 7 тысяч избирательных участков работали в 13 из 15 провинций страны. Выборы не проводились в двух регионах, подконтрольных террористическим группировкам «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра».

На участие в выборах были заявлены 3,5 тысячи кандидатов, между которыми должны быть распределены 250 депутатских мандатов. В Народный совет могут попасть как независимые кандидаты, так и члены крупных политических партий.

В избиркоме страны сообщили, что подсчёт голосов будет осуществляться вручную. Результаты голосования должны быть оглашены в течение двух суток. Отметим, что нынешние выборы являются уже вторыми за время вооружённого конфликта в Сирии.

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