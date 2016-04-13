Москва, 14 апреля, 2016, 01:06 — ИА Регнум. «Оснований в опубликованных материалах достаточно, чтобы было проведено соответствующее расследование, и мы требуем, чтобы это расследование было проведено», — заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») по итогам просмотра нового фильма «Эффект Браудера» о сотрудничестве оппозиционера Алексея Навального и создателя Hermitage Capital Уильяма Браудера на канале Россия-1.

Цитата из к/ф «Место встречи изменить нельзя.». реж Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Депутат отверг заявления о том, что Браудер стал жертвой политической борьбы. «Пиявка очень заинтересована в том, чтобы человек, к которому она присосалась, бежал быстрее. Но это не значит, что она заинтересована в том, чтобы человек стал сильнее», — подчеркнул он.

Как, в свою очередь, отметил журналист Олег Лурье, на важность прозвучавших в фильме доказательств сотрудничества бизнесмена и оппозиционера указывает информационный шум накануне показа фильма. «Его сразу начали разоблачать: это фейк, этого быть не может, какие-то английские слова не так звучат. Но никто не сказал о самой сути того, что было показано, не опроверг», — заявил он.

По мнению Лурье, фильм абсолютно логичен, и история с Браудером и выделением им фигуры Магнитского в качестве повода для политической борьбы является прикрытием. «Те миллиарды, которые якобы разоблачил Магнитский, были украдены самим Браудером. И весь список Магнитского, вся эта история были придуманы для того, чтобы отвлечь от него внимание», — считает он.

О необходимости провести тщательное расследования и, возможно, возбудить уголовное дело заявил и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Речь должна уже идти о том, чтобы возбудить уголовное дело о государственной измене, в рамках которого граждане российской федерации были допрошены и запущен механизм соответствующего расследования», — подчеркнул он.

Коротченко напомнил о начале истории с воспитанием на территории России так называемых агентов влияния: «Незадолго до развала Советского союза, председатель КГБ СССР, выступая в Верховном Совете, доложил, что у советской разведки есть материалы, связанные с тем, что в рамках совместной операции, которую проводят западные спецслужбы, формируется так называемая агентура влияния. Те материалы, которые сегодня здесь показаны, это как раз те самые ниточки, о которых и говорили тогда».

Он отметил, что как в свое время разведывательная служба MI6 управляли Уильямом Браудером, так и тот стал управлять Алексеем Навальным. «Я не говорю, что Навальный шпион, я говорю о том, что он выступает в качестве послушного инструмента западной политической воли».

Напомним, в рамках проекта «Специальный корреспондент» на канале Россия-1 прошел показ фильма «Эффект Браудера», основанный на материалах журналистского расследования о сотрудничестве российского оппозиционера и основателя фонда Hermitage Capital. По мнению присутствующих на обсуждении картины экспертов, данные материалы могут послужить основанием для соответствующего расследования правоохранительными органами.